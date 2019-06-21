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Van'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mesut Varol   | 21.06.2019
Van'da terör operasyonu

Van

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik 20 Haziran'da "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda araziye gömülü 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 2 tüp, 12 jelikan bidon, mat, ocak, 200 kilogram küp şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez, kıyafet, 2 uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60 litre ayçicek yağı, 60 litre silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık şeker, ayakkabı, 11 karton sigara, çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçel, 17 kilogram peynir, toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, çanta ve kadın montu ele geçirildi.

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