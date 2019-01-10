Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

VAN

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Saray'da terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Vedat Dolançay" adı verilen operasyonda "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "terör örgütü adına 'vergilendirme' adı altında para toplamak", "terör örgütüne eleman temin etmek" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, ikişer dijital fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, harici bellek, video kaseti, çok miktarda örgütsel doküman ile terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, vatandaşların desteğiyle daha güçlü ve kararlı şekilde devam edecek.

Muhabir: Cemal Aşan