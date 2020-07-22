Euro
7.91
Dolar
6.85
BIST 100
118,274.76
Altın
1,854.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Türkiye

Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

Van'da tedavileri tamamlanan çeşitli türlerde 23 kuş, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ali İhsan Öztürk   | 22.07.2020
Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Van

Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

Van'da vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 1 doğan ve 6 karganın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Van'da vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin bulunan 7 şahin, 6 kerkenez, 3 bıldırcın, 1 doğan ve 6 karganın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timinin katılımıyla, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile çevre illerdeki yaban hayvanlarını tedavi edip doğaya bıraktıklarını söyledi.

Aslan, "Bugün 23 kuşu doğaya bıraktık. Türkiye'de bir defada bu kadar sayıda yaban hayvan salımı oldu. Destek olan ailelere ve ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.

Yaralı getirdiği kuşu merkeze teslim eden vatandaşlardan Ahmet İpin de tüm insanların yaban hayatına karşı duyarlı olmasını istedi.

Programın ardından, yaralı kuşları merkeze getiren bazı vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika yeni normalleşme aşamasını erteliyor

Benzer haberler

Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

Van'da tedavileri tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı

Eski HDP MYK üyesi terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

Beypazarı şehitleri sonsuza dek yan yana

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu
Mahkemeden "terör propagandasına dönüşen şiddet eylemleri siyasi parti çalışması değildir" kararı

Mahkemeden "terör propagandasına dönüşen şiddet eylemleri siyasi parti çalışması değildir" kararı
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedi bulundu

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedi bulundu