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Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen asker için Van'da tören düzenlendi.

Necat Hazar   | 16.07.2019
Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Van

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen asker için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesinin ardından şehidin cenazesi, asker arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konuldu.

Demircan'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgenaral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Şehit Demircan'ın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, meslektaşları tarafından uçaktan alındı.

Demircan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

Anne Emel, babaannesi Aysel Demircan ve yakınları şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. 

Karşılama törenine, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. 

Şehit Demircan için bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlenecek.

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