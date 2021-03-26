Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 piyade tüfeği, 10 kilogram C4 el yapımı patlayıcı, dürbün, 8 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar mermi bulundu.
Silah ve mühimmat olay yerinde imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.