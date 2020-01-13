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Van'da eğitime kar engeli

Van'daki 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

İbrahim Halil Yakut   | 13.01.2020
Van'da eğitime kar engeli

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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