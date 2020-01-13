Van'da eğitime kar engeli
Van'daki 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.