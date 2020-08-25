Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, terörist ile bir M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.