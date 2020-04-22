Van'da 39 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.
Van
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Gülderen Mahallesi'ne bağlı Dayanç mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı operasyonda, araziye gömülü 39 kilogram eroin bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.