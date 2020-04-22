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Van'da 39 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Mesut Varol   | 22.04.2020
Van'da 39 kilogram eroin ele geçirildi

Van

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Gülderen Mahallesi'ne bağlı Dayanç mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı operasyonda, araziye gömülü 39 kilogram eroin bulundu.

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