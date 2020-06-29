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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.06.2020
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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