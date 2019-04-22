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Van'da 261 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Necat Hazar   | 22.04.2019
Van'da 261 düzensiz göçmen yakalandı

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gülistan 2 ile Hisar sokaklarındaki 4 metruk eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 207'si Afganistan, 52'si Pakistan, biri Bangladeş ve biri Srilanka uyruklu 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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