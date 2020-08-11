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Türkiye

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.08.2020
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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