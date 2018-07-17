Van turizm fuarına hazırlanıyor

VAN

Tarihi ve kültürel değerleriyle bölgenin önemli turizm merkezlerinden Van'da "9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı" hazırlıklarına başlandı.

Van Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından desteklenen fuar, 27-30 Eylül tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, etkinliğe katkı veren tüm paydaşlar ile bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi salonundaki toplantıda, fuara hazırlık çalışmalarını planlamak üzere bir araya geldiklerini belirten Zorluoğlu, valilik ve belediye başta olmak üzere herkesin sahiplenmesiyle geçen yıllara oranla daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi.

"Van Turizm Fuarı, Türkiye'de önemli fuarlar arasında yer aldı"

Önceki yıllarda düzenlenen fuarlarla kentin tanıtılmasına büyük katkı sunulduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bir fuarın kesintisiz şekilde bugüne kadar devam ettirilmiş olması, prestij anlamda çok önemli. Geçtiğimiz yıl firma katılımı ve ziyaretçi anlamında fuarımız çok iyi geçti. Bu sene daha iyisini amaçlıyoruz. Fuarda 150 stantta 300 katılımcı firmanın yer almasını hedefliyoruz. Van Turizm Fuarı, Türkiye'de önemli fuarlar arasında yer aldı. Özellikle komşu coğrafyadan çok miktarda katılımcının gelmesini bekliyoruz. Geçen yıl bir kongre ile taçlandırmıştık, bu yıl da yine bir kongremiz var. Fuarı daha çekici hale getirecek faaliyetler planlıyoruz. İnşallah el birliğiyle Van'a ve bölgeye yakışır bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

Muhabir: Cemal Aşan