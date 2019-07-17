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Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, HDP'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Cemal Aşan   | 17.07.2019
Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Van

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

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