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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ramazanda da devam edecek

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, her ay düzenli gerçekleştirilen gıda, nakit ve burs yardımlarının, ramazan boyunca da devam edeceğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 21.04.2020
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ramazanda da devam edecek Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ankara'nın çeşitli semtlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği hizmetlere yönelik gazetecilere açıklamada bulundu.

81 ilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Ersoy, her ay düzenli olarak 21 bin aileye gıda, 5 bin aileye nakit yardımı, 15 bin ortaöğretim, 5 bin 400 yükseköğretim öğrencisine burs verildiğini; bu yardımların ramazanda da genişletilerek sürdürüleceğini belirtti.

Genel Müdür Ersoy, yardımların, ihtiyaç sahiplerine kargoyla ulaştırıldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla devlete ve vatandaşlara katkı sunduklarını söyleyen Ersoy, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Ersoy, Genel Müdürlük olarak hastaneyle, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesini de desteklediklerini aktardı.

Salgın hastalıklarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde yaptığı araştırmayı anlatan Ersoy, Osmanlı döneminde ilk pandemi hastanesinin Sivas'ta kurulduğunu, o dönemde de şimdiki gibi "tek oda" uygulamasının yapıldığını belirtti.

Ersoy, çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür etti.

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