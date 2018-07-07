Üzerine sıcak su dökülen bebek askeri helikopterle kurtarıldı

BİNGÖL
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 11 aylık bebek, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Çetan Mahallesi'nde yaşayan 11 aylık Yakup İrgören, evde çay içildiği sırada uzandığı demlikteki suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Minik Yakup'un ailesi hemen durumu 112 Acil Sağlık ve jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine Bingöl Valiliği koordinesinde askeri helikopterle Adaklı'dan alınan minik Yakup, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda birinci derecede yanık bulunan Yakup bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Muhabir: Abdullah Çelik