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Türkiye

Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti.

Özcan Yıldırım   | 26.11.2019
Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok

Ankara

Aralarında baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğünün de olduğu kişisel koruyucu donanımların piyasada gözetim ve denetimi görevini yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin piyasaya arzını engelledi.

Bakanlık internet sitesine ihbar/şikayet modülünü de ekledi

Denetimlerini sürdüren Bakanlık, toplumda ürün güvenliği bilincini arttırmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesine ihbar/şikayet modülünü de ekledi.


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