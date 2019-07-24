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Üsküdar'da metrobüs kazası

Seyir halindeki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alptekin Soykan   | 24.07.2019
Üsküdar'da metrobüs kazası

İstanbul

Üsküdar'daki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu, sürücü ve 10 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir metrobüs, Burhaniye durağı yakınlarında önündeki metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüs sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre duran metrobüs seferleri, araçların durak dışına alınmasının ardından normale döndü.


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