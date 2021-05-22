Üsküdar'da kafede çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Salacak Sahili'ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.