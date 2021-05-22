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Üsküdar'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Halis Akyıldız   | 22.05.2021
Üsküdar'da kafede çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Salacak Sahili'ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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