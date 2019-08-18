Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Umre kayıtları başlıyor

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Sefa Şahin   | 18.08.2019
Umre kayıtları başlıyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi.

Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandı.

İlk kafile 15 Eylül'de yola çıkacak

Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Umre kayıtları başlıyor

Umre kayıtları başlıyor