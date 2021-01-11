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Ümitcan Uygun'un yakınları AA ekibine saldırdı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan AA ekibine saldırıda bulundu.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 11.01.2021
Ümitcan Uygun'un yakınları AA ekibine saldırdı

Ankara

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırdı.

Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.

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