Uludağ'ın karlı eteklerinde atla gezinti turizmi

Fotoğraf: AA/Volkan Bayraktar

BURSA - Sinan Balcıkoca

Bursa'da Uludağ'ın doğu eteklerinde kurulan binicilik merkezine gelenler, eşsiz doğa manzarasında ata biniyor.

Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek'in girişimleriyle Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nde kurulan bir binicilik merkezinde, farklı türlerden 40 at bulunuyor.

Tesisi ziyaret eden yerli ve yabancı çok sayıda turist, mahallede yer alan Kazancı Göleti'nin kıyısında, çam ormanı içinde, eşsiz Uludağ manzarasında kar üzerinde ata binmenin, doğayla baş başa olmanın keyfini yaşıyor.

Tesisin sorumlusu Burak Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazancı Mahallesi'nde Boşnak kültürünü atlarla tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Doğaseverler için atlı doğa turları, binicilik eğitimleri verdiklerini dile getiren Yalım, "At, Türk kültürünün binlerce yıldır parçası. Son dönemlerde diziler sayesinde yeniden popülerliğini kazandı. Biz bundan çok mutluyuz. Bu, bizim kültürümüzün bir parçası. İstiyoruz ki herkes ata dokunsun ve atla iletişim kurabilsin. Atlar insanlara iyi geliyor." dedi.

"Hong Kong'dan gelen var"

Hiç ata binmemiş hatta dokunmamış kişilerin bile uysal atlarla doğada kar üzerinde gezinti yapabildiğini vurgulayan Yalım, "Şehirler çok kalabalık. Biz bu tesisi kurarak insanlara ata binme deneyimini yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yalım, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk eğitimleri de verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Atlı gezilerimiz manej içinde de yapılabiliyor ancak Uludağ'ın eteklerinde eşsiz Uludağ manzarasıyla da gerçekleşebiliyor. Kar üzerinde, mükemmel bir doğada 1 saatlik turlar yapılabiliyor. Sadece güzel havalarda değil, kar üzerinde bunu yapmak çok güzel. Geçen günlerde Hong Kong'dan gelen iki misafirimizi ağırladık. Kar üzerinde ata bindiler ve çok memnun kaldılar."

"Kar üzerinde ata bindim, çok güzel"

Ata binen Zeynep Batıkan da geçen yıl binicilik eğitimi aldığını ve 1 yıldır ata bindiğini söyledi. Eşsiz manzarada doğa gezilerine çıktığını anlatan Batıkan, "Kış mevsimindeyiz. Kar üzerinde ata bindim, çok güzel. Dışarıdan bakınca ürkütücü gibi duruyor ama ata bindikten sonra insanın inesi gelmiyor. Bu deneyimi herkese tavsiye ederim." dedi.

Selçuk Gartel de ilk defa kar üzerinde ata bindiğine işaret ederek "Bu eşsiz doğada ata binmek çok güzeldi. Bunu herkesin yaşamasını isterim. Yarıyıl tatilinde yine gelip burada ata bineceğim." dedi.