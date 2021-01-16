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Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Sergen Sezgin   | 16.01.2021
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı kışın gözdesi Uludağ'da, bugün sabah saatlerinden itibaren pistler hazır hale getirildi.

Kayak ve snowboard severler pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği ve yarım metrenin üzerine çıktığı Uludağ'ın pistlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle sadece konaklama yapan tatilciler kullanabiliyor.

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