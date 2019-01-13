Uludağ'da Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak eğleniyor.

BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak eğleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 166 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Muhabir: Mustafa Bikeç