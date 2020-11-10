Euro
9.63
Dolar
8.15
BIST 100
1,243.00
Altın
1,882.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ukraynalı turistlerin tercihi Antalya oldu

Antalya Valisi Yazıcı, "Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti." dedi.

Bekir Bektaş   | 10.11.2020
Ukraynalı turistlerin tercihi Antalya oldu

Antalya

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 450 bin civarında Ukraynalı turistin geldiğini bildirdi.

Yazıcı, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'u makamında kabul etti.

Ukraynalı turistlerin Antalya'ya ilgi gösterdiğini dile getiren Vali Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna'nın iki dost ülke olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının giderek arttığını belirten Yazıcı, "Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti. İnşallah pandemi dönemi sonrası dünya şehri Antalya'mızda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

"Antalya güvenli şehir"

Yazıcı, "Güvenlik ve sağlık konularında Antalya'mızda bütün önlemleri almaktayız. Burayı ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı bizim için önemli. Güvenli şehir Antalya'mızda Ukrayna vatandaşlarını misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Rustamov da Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.

Ukraynalıların Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Rustamov, "Türkiye bizim hem dostumuz hem de stratejik ortağımız. Antalya çok güzel bir şehir. Pandemi sonrası açılan uçuşlarla Ukraynalı turistlerin ilk tercihi Antalya oldu. Çünkü vatandaşlarımız da burada bütün pandemi önlemlerinin alındığını gördüler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti
'ABD'de günlük Kovid-19 vakaları yakın zamanda 200 binin üzerine çıkabilir' uyarısı
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği

Benzer haberler

Ukraynalı turistlerin tercihi Antalya oldu

Ukraynalı turistlerin tercihi Antalya oldu

Rus kongre ve düğün turizmcilerine Türkiye'deki 'güvenli hizmet' anlatıldı

İsrailli gazeteci: İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaret bu hafta

Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi
Kadın subaylar 'turizm başkenti'nin trafiğini havadan denetliyor

Kadın subaylar 'turizm başkenti'nin trafiğini havadan denetliyor
Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri 'bisikletli martı timleri'ne emanet

Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri 'bisikletli martı timleri'ne emanet