UİB'den 2018'de rekor ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla 2018'de yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 12,09 artarak, 32,8 milyar dolara ulaştı.

BURSA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla 2018'de yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 12,09 artarak 32,8 milyar dolara ulaştı.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UİB aracılığıyla aralık ayında yapılan ihracat, 2 milyar 591 milyon dolar oldu. İhracatçı birlikleri arasında 2018'de en fazla dış satım yapan ikinci genel sekreterlik olan UİB, 12 aylık dönemde ise kendi rekorunu kırarak, 32,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

OİB'den 28,5 milyar dolarlık ihracat

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), aralık ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. OİB, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 11,26 artış ile 28,5 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 98,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2018'de 1,3 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Aralık ayında 42 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), 2018'i 634 milyon dolarlık ihracatla kapatırken, ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 14,71 artış görüldü.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), aralık ayında yüzde 13,6 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Yıl boyunca 176,3 milyon dolarlık ihracata imza atan birlik, pazar yelpazesini de genişletti.

Aralık ayında yüzde 11,19 artışla 10,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,64 artışla 131 milyon dolarlık dış satım yaptı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin 2018 yılı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,56 artışla 2,2 milyar dolar oldu.

"İhracatta yakaladığımız ivmeyi korumak, en önemli hedeflerimizden"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına hem yurt içinde hem yurt dışında 54 fuar ve organizasyona katıldıklarını bildirdi.

Birlik olarak birçok etkinliğe imza attıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirlenen 2019'da da ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Fransa'ya kadar 42 organizasyona katılarak, ihracata güçlü katkımızı sürdüreceğiz. UİB olarak, 2018 yılındaki başarılı ihracat performansını 2019'a da taşıma gayretinde olacağız. Geçtiğimiz yıl ihracatta yakaladığımız ivmeyi korumak, en önemli hedeflerimizden biri. Öte yandan mevcut pazarlara yenilerini eklemek adına yaptığımız çalışmaları da artıracağız."

Muhabir: Büşra Nur Özcar