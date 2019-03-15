Üç il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta sonu üç ilde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji tarafından, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
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