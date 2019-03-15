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Türkiye

Üç il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta sonu üç ilde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Arife Yıldız Ünal   | 15.03.2019
Üç il için yoğun kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji tarafından, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, ulaşımda aksama, buzlanma, don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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