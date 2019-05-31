UBER, İstanbul'daki XL faaliyetlerini durdurdu
Uber, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.
Istanbul
Uber'den yapılan açıklamada, şirketin, halihazırda dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olduğu aktarıldı.
Uber'in 2014 itibarıyla İstanbul'da hizmet vermeye başladığı dile getirilen açıklamada açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir. Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs itibarıyla durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz."
Açıklamada, şirkete güvenen tüm yolculara ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağına teşekkür edildi.
"Bu global korsan taşımacılık bitmiştir"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in İstanbul'daki XL araç taşımacılığıyla ilgili faaliyetlerini durmasına ilişkin, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir." dedi.
Aksu, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle yasaklanan korsan taşımacılık şirketi Uber'in Türkiye'de XL araçlarla yaptığı hukuksuz taşımacılığa son verme kararı aldığını belirtti.
Gelinen noktanın, çok çok önceden uyardıkları korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcı olduğunu dile getiren Aksu, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız. Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Aksu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu Uber'in korsan olduğunu vurgulayarak haklı olduklarına değindiğini belirterek, şunları söyledi:
"Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.