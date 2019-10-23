TUS tercihleri başladı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri, 23-31 Ekim 2019'da yapılacak.
Ankara
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem tercih işlemleri 23-31 Ekim 2019'da yapılacak.
Tercih işlemi, 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek.
Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları önem taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.