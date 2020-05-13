Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir terörist ölü, turuncu kategoride aranan bir terörist de sağ ele geçirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Operasyonda bir terörist ölü, bir terörist de sağ olarak ele geçirildi.
Turuncu Liste'de aranıyordu
Sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.