Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir terörist ölü, turuncu kategoride aranan bir terörist de sağ ele geçirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.05.2020
Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. 

Operasyonda bir terörist ölü, bir terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Turuncu Liste'de aranıyordu

Sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' için üretim anlaşması imzalandı

Benzer haberler

Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Turuncu kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: 1 Ocak'tan bu yana 1359 terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: PKK terör örgütü ile mücadelede en iyi noktadayız

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: PKK terör örgütü ile mücadelede en iyi noktadayız
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: PKK'ya katılım tarihin en düşük seviyesine indi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: PKK'ya katılım tarihin en düşük seviyesine indi