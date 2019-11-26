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Türkiye'nin yardım uçağı Arnavutluk'ta

Türkiye'den gönderilen kargo uçağıyla Arnavutluk'a ulaşan AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli, arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Orhan Onur Gemici   | 26.11.2019
Türkiye'nin yardım uçağı Arnavutluk'ta

Ankara

Merkez üssü Arnavutluk'un Dıraç kenti olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği uçak Tiran'a ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, TSİ 21.15'te Tiran Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yardım faaliyeti kapsamında, AFAD'ın 3 arama kurtarma aracının yanı sıra AFAD, UMKE ve Türk Kızılay'dan 27 arama kurtarma personeli de Arnavutluk'a geldi.

Yardım ekipleri, araçların uçaktan indirilmesinin ardından çalışmalara katılmak üzere Dıraç'a doğru yola çıktı.

Bugün saat 05.54'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta deprem meydana gelen depremde, şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği, 600'ün üzerinde kişinin de yaralandığı tespit edilmişti.

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