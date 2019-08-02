Türkiye'nin yardım eliyle 'Kurban'da sofralar bereketlenecek
Türkiye Diyanet Vakfı ile Türk Kızılay, hayırseverlerin bağışladığı on binlerce kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak.
Ankara
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılay, hayırseverlerin bağışladığı on binlerce kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak.
Türkiye'deki insani yardım kuruluşları bu Kurban Bayramı'nda da Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonu hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, Vakfın 1993'den bu yana vekaletle kurban kesimini dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirdiğini belirtti.
Her yıl olduğu gibi bu sene de "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 7 kıtada ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurlara ulaşacaklarını söyleyen Polat, "6 bin 500 kişilik bir ekiple vekalet yoluyla kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz." dedi.
Polat, geçen yıl 17 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldığını hatırlatarak, "2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirledik. Türkiye'nin iyilik elini bu yıl yurt içinde 72 ilde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde kurban keserek 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Vakfın internet sitelerinden online bağış yapılabiliyor
TDV tarafından yapılan "1 Kurban 1 Kur'an" bağış projesi kapsamında vekaletle kurban bağışında bulunacak vatandaşların, 25 lira ek ücret dahilinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebileceğini belirten Polat, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz 'Android' ve 'Apple store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."
Kızılay Modeli, 51 ülkede hizmet edecek
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında 51 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine kurbanın bereketini ulaştıracaklarını belirtti.
Bu yılki vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 850, yurt dışında ise 725 lira olarak belirlediklerini kaydeden Kınık, "'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla Türkiye dahil 51 ülkede 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesip gerek kurban eti ve konserve dağıtımı, gerekse aşevlerinde verilecek yemeklerle yaklaşık 4,5 milyon kişiye kurban bereketini yaşatacağız." diye konuştu.
Kurban organizasyonunun Kızılay Modeli ile dini esaslara uygun yapılacağını vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:
"Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kıyma ve kuşbaşı kavurmaları 800 gramlık, 5 ve 10 kilogramlık kutularda konserve haline getirilecek. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Her yıl daha fazla ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapılması için çalışıyoruz. Bu yıl ilk defa Afrika'daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya'da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Orta Doğu'da Libya, Amerika'da ise Surinam'da kurban kesimi gerçekleştireceğiz."
Kızılay'dan bağışçılara ödemede kolaylık
Kınık, vatandaşların Kızılay'ın banka hesap numaralarıyla bağış yapabileceğini belirterek, mobil bağış uygulaması, internet bankacılığı, '168' ücretsiz çağrı merkezi, PTT ve Kızılay şubelerinden vekalet verilebileceğini ifade etti.
Kredi kartıyla ödeme yapacak bağışçılara 4 taksit imkanı sunulduğunu aktaran Kınık, şu bilgileri verdi:
"Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ise Kızılay'ın internet sayfası üzerinden bağış menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek. Ayrıca 0090 216 168 11 22 numaralı telefondan Kızılay'ın danışma ve bağış hattını arayarak uluslararası kredi kartıyla vekalet bedelini ödeyebilecek. Vatandaşlarımız, Almanya'daki Ziraat Bankası şubelerinin Kızılay hesap numarası aracılığıyla da kurban vekalet bedelini ödeyebilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.