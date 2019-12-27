'Türkiye'nin otomobili' tanıtılıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.