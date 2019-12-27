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Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor
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'Türkiye'nin otomobili' tanıtılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.

27.12.2019
'Türkiye'nin otomobili' tanıtılıyor

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.

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