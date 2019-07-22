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Türkiye'den Japonya'ya taziye

Türkiye, UAEA Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.07.2019
Türkiye'den Japonya'ya taziye

Ankara

 Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle Japonya'ya taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görevi boyunca ülkemizle yakın iş birliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya hükümetine ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

UAEA'nın 10 yıldır başkanlığını yürüten Japon diplomat Yukiya Amano, 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Başkanlığı 2009'da üstlenen Yukiya Amano, üç dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Japonya'da 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kalmıştı.

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