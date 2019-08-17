Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Türkiye, Birleşmiş Milletlere Cammu Keşmir sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.08.2019
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilerek, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Çin'den Hindistan'a Cammu Keşmir tepkisi

Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

BMGK Libya için acil toplanacak

BMGK Libya için acil toplanacak
'Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını BM'ye taşıyacağız'

'Hindistan'ın Cammu Keşmir kararını BM'ye taşıyacağız'
Türkiye Hindistan'ın Cammu Keşmir kararından endişe duyuyor

Türkiye Hindistan'ın Cammu Keşmir kararından endişe duyuyor