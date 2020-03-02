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Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz'e vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 02.03.2020
Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Ankara

Türkiye'nin bazı ülkelere vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.


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