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Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, teknik görüşmeler gerçekleştirecek.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.05.2019
Türkiye ve Yunanistan Ege'de iş birliğini görüşecek

Ankara

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, bugün Atina'da bir araya gelecek. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs'ta Atina'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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