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Türkiye

Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yarın yapılması planlanan teknik toplantının iki ülke tarafından alınan ortak karar kapsamında sonraki günlere ertelendiği öğrenildi.

Sarp Özer   | 04.10.2020
Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi

Ankara

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanmıştı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.

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