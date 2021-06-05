Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(İstanbul/14.00/17.30/19.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(İstanbul/14.30)
3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'na gidecek, Sorgun Millet Bahçesi Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Yozgat Havalimanı için brifing alacak ve birtakım ziyaretler gerçekleştirecek.
(Yozgat/11.30-18.15)
5- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.
6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katılacak.
(Diyarbakır/12.00/13.00)
8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolculardan Okay Yokuşlu, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarına yapacakları antrenmanla devam edecek.
(Harsewinkel/14.00/18.30)
9- Voleybol erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin Portekiz'de gerçekleştirilen 2. etabında Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi ekiple karşılaşacak.
(Santo Tirso/20.00)
10- ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
(İstanbul/19.30)
11- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay mücadelesinin takım ve bireysel finalleri yapılacak.
(Antalya/10.00-16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.