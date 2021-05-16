Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliği ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanacak.
(Birleşmiş Milletler)
2- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kudüs)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ikinci maçları yapılacak.
5-ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes ve Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/18.00/İstanbul/20.15)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta karşılaşmaları oynanacak.
7-2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Fransa Grand Prix'i yapılacak.(Le Mans/15.00)
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