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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliği ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanacak.

(Birleşmiş Milletler)

2- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

5-ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes ve Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00/İstanbul/20.15)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta karşılaşmaları oynanacak.

7-2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Fransa Grand Prix'i yapılacak.

(Le Mans/15.00)​​​​​​​


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