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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 08.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler'in cenaze namazına katılacak.

(Sivas/14.00)

2- İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protestolar ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

(Kudüs) 

3- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Sosyal Zirve son gününde devam edecek.

(Porto) 

4- Kolombiya'nın farklı kentlerinde devam eden hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Bogota)

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Süper Lig'in 40. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep, Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor, Göztepe-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Erzurum/Ankara/Sivas/Kayseri/Rize/Hatay/İzmir/Trabzon/İstanbul/20.30) 

7- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 38. ve son hafta maçları yapılacak.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) 

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son haftanın 5 maçı yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 2 maçla başlayacak.

10- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin 2. turunda Türkiye E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

(Maribor/20.00)

11- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesinde erkekler ve kadınlarda maçlara devam edilecek.

(İzmir/09.00) 

12- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda grekoromen stilde Enes Başar (67 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo) ve Metehan Başar (87 kilo) mindere çıkacak; 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Buse Tosun'un repesaj, 76 kiloda Yasemin Adar'ın altın madalya mücadelesi vereceği kadınlarda müsabakalar tamamlanacak.

(Sofya/10.00)

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