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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/12.00) 

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Edirne/11.30-17.00) 

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) 

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

8- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/20.30/Malatya/16.00/Gaziantep/20.30) 

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) 

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