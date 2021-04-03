Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova ilçesi ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Hakkari/12.20/15.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak ve Pendik Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/12.00-13.00)
3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi, Hes Kablo Kayserispor-Göztepe, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(Kayseri/13.30/Sivas/Rize/16.00/Hatay/19.00)
6- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, GZT Giresunspor-İstanbulspor, Ankaraspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.30/Giresun/Ankara/16.00/Adana/19.00)
7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom ve OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Ankara/20.00)
8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, Spor Toto ile Halkbank arasında play-off 5-6'ncılık etabının ikinci maçı oynanacak.
(Ankara/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.