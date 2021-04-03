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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.04.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova ilçesi ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Hakkari/12.20/15.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak ve Pendik Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-13.00) 

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

5- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi, Hes Kablo Kayserispor-Göztepe, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/13.30/Sivas/Rize/16.00/Hatay/19.00) 

6- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, GZT Giresunspor-İstanbulspor, Ankaraspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Giresun/Ankara/16.00/Adana/19.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom ve OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Ankara/20.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00) 

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, Spor Toto ile Halkbank arasında play-off 5-6'ncılık etabının ikinci maçı oynanacak.

(Ankara/15.00) 

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