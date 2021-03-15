Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.
(TBMM/11.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.45)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlayacak.
6- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
9- TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında, Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.