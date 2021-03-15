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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.03.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00) 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.45) 

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlayacak.

6- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00) 

9- TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında, Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00) 

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