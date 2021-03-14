Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı illerde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.03.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/13.00) 

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşacak.

(15.00) 

3- Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı protesto edilecek.

4- Myanmar’da askeri darbe sonrasındaki gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

6- Süper Lig'in 30. haftasına MKE Ankaragücü-Göztepe, Gaziantep-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00) 

7- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay, Menemenspor-Adanaspor ve Bursaspor-Ankaraspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Bursa/19.00) 

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Türk Telekom-Galatasaray, Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) 

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00) 

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 2 maçla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatlarında aşı zorunluluk değil
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120 milyonu geçti
Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi