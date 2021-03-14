Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.
(İstanbul/13.00)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşacak.
(15.00)
3- Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı protesto edilecek.
4- Myanmar’da askeri darbe sonrasındaki gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Süper Lig'in 30. haftasına MKE Ankaragücü-Göztepe, Gaziantep-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Gaziantep/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00)
7- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay, Menemenspor-Adanaspor ve Bursaspor-Ankaraspor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Bursa/19.00)
8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Türk Telekom-Galatasaray, Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)
9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.
(Hatay/16.00)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 2 maçla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.