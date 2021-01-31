Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Süper Lig'in 22. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Göztepe, Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Erzurum/13.30/Denizli/16.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)
3- Süper Lig'in 22. haftasında yoğun yağış nedeniyle tamamlanamayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, ertelendiği 19. dakikadan itibaren oynanacak.
(Antalya/16.00)
4- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor ve Bursaspor-Altınordu maçları yapılacak.
(İstanbul/İzmir/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/15.15/İstanbul/13.00/17.30/20.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maçları yapılacak.
(Ankara/14.00/Çanakkale/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/16.00/19.30)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor maçının yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İstanbul'daki C Grubu'nda tek maç yapılacak.
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası tek maçla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.