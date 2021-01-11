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“2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı”
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. 

(Ankara/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30)  

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 

5- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

(Ankara/13.00)

7- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek. 

(Moskova)

8- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.

(Paris)

9- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

12- Süper Lig'in 18. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak. 

(Erzurum/16.00/Antalya/19.00)

13- TFF 1. Lig'in 13. haftasından ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçı yapılacak. 

(Manisa/19.00)

14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak. 

(Mersin/15.00)

15- Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek. 

(Antalya/10.00)

16- Judoda milli sporcuların da katılacağı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da başlayacak. 

(Katar/11.00)

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