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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gün programı online olarak gerçekleştiriliyor
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.12.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak. 

(İstanbul/13.30/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/13.00) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.15/12.00/13.30) 

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

5- Süper Lig'in 15. haftası Göztepe-Fatih Karagümrük ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. 

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00) 

6- TFF 1. Lig'in 16. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Beypiliç Boluspor-İstanbulspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek. 

(İstanbul/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00) 

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak. 

(İstanbul/15.15/17.30/20.00) 

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun aralık ayı toplantısı, çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/13.30) 

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, 6. haftadan ertelenen Tokat Belediye Plevne-Spor Toto ve 16. haftadan ertelenen Altekma-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak. 

(İstanbul/13.00/Tokat/İzmir/14.00)

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