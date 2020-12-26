Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.30/14.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/13.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.15/12.00/13.30)
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Süper Lig'in 15. haftası Göztepe-Fatih Karagümrük ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)
6- TFF 1. Lig'in 16. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Beypiliç Boluspor-İstanbulspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00)
7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/15.15/17.30/20.00)
8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun aralık ayı toplantısı, çevrim içi yapılacak.
(İstanbul/13.30)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, 6. haftadan ertelenen Tokat Belediye Plevne-Spor Toto ve 16. haftadan ertelenen Altekma-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Tokat/İzmir/14.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.