Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gaziantep)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.
(Ankara/13.30/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)
4- TFF 1. Lig’de 15. hafta mücadelesine Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor, İstanbulspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00)
5- Misli.com 3. Lig'in 14. haftasında 1, 2 ve 3. Gruplarda maçlar yapılacak.
6- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.
(Mersin/10.00-17.30)
7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/17.30/Muğla/15.15/Ankara/20.00)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.
(Bursa/13.00/İzmir/15.00)
9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasına PTT-Çan Gençlik Kalespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/12.00/14.30/16.00/17.00)
10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya'nın CSM Bükreş, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Güney Kıbrıs Rum kesiminin Sabbianco Anorthosis takımıyla karşılaşacak.
(Bükreş/15.30/Lefkoşa/21.15)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftadan 4 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.