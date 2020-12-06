Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Bakü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Süper Lig'in 11. haftasına Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Atalyaspor-MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 1. Lig'in 12. haftası Altınordu-Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor-Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/16.00/Adana/19.00)
5- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 7. haftadan ertelenen 1 ve 3. Grup'ta 9. haftadan ertelenen 3 maç yapılacak.
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.15)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası VakıfBank-İlbank, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftadan 1 maç ve 7. haftadan ertelenen 1 yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 8. haftadan tek karşılaşma oynanacak.
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'si yapılacak.
(Bahreyn/20.10)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.