Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni ve Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
- Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
- Açılış töreninde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulunacak.
(Tekirdağ/11.30/14.30/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.
(Antalya/12.00 /16.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de yapımı tamamlanan 72 Tasarım Beceri Atölyesi toplu açılış törenine video konferansla katılacak.
(Ankara/11.00)
4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama törenine katılacak.
(İstanbul/10.30)
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
(Kastamonu/09.15/20.30)
7- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.
9- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.
(Hanoi)
10- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.
11- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)
12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
13- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
14- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.
15- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.
16- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.
17- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.
18- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.
19- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.
20- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.